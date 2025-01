Garnacho, si muove qualcosa? Il Man United spinge per un'altra ala destra per sostituirlo

Secondo il quotidiano portoghese A Bola, il Manchester United è intenzionato a chiudere l'acquisto di Geovany Quenda, talento 18enne dello Sporting CP, ala destra proprio come Alejandro Garnacho, con un’offerta di 60 milioni di euro più bonus. Quenda si è messo in luce in questa stagione con prestazioni di alto livello, affermandosi come uno dei prospetti più promettenti del calcio portoghese. Non sorprende, quindi, l’interesse dei Red Devils, sempre attenti ai giovani talenti.

Tuttavia, lo Sporting potrebbe non facilitare una cessione immediata, soprattutto considerando la clausola rescissoria del giocatore, significativamente superiore alla proposta dello United. Il club lusitano vorrebbe trattenere Quenda almeno fino a fine stagione, ma il futuro dipenderà anche dalla volontà dell'esterno e del suo entourage.

Se l’operazione andasse in porto, Quenda diventerebbe uno dei trasferimenti più onerosi nella storia dello Sporting e un rinforzo di lusso per il centrocampo del Manchester United, in cerca di giovani soluzioni per il futuro. I prossimi giorni saranno decisivi per definire la trattativa.