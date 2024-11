Gasperini recupera Brescianini: sfiorò il Napoli, poi fu mollato per il colpaccio McTominay

Un recupero importante per Gian Piero Gasperini. Tra i convocati per la trasferta di Napoli tornerà anche Marco Brescianini, fermo da un mese a causa di un problema muscolare, e che gradualmente ritroverà minuti importanti. Proprio l'ex Frosinone in estate fu ad un passo dal Napoli, al punto da fare le visite mediche prima dell'indecisione azzurra che fece scattare il blitz bergamasco, con la trattativa chiusa nel giro di pochissime.

"Il Napoli ci ha ripensato, andrà su un giocatore più forte ed esperto", l'indiscrezione che circolò subito dopo questo clamoroso affare sfumato con un dietro-front improvviso dovuto secondo alcuni esperti di mercato anche ad un gioco al rialzo del Frosinone. Ed in effetti, nonostante il buon inizio in nerazzurro Brescianini non è stato mai un rimpianto. Anzi, senza quel dietrofront non sarebbe forse stato possibile un altro investimento importante per un centrocampista offensivo ed il Napoli per 30mln di euro s'è assicurato Scott McTomoninay che ha avuto un impatto devastante su tutto il campionato.