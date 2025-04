Gazzetta - Baby Montoro, ADL ci crede: si accelera per l'esterno del futuro

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla di mercato e delle mosse del club in vista della prossima stagione con l'arrivo di diversi giocatori offensivi anche in vista dell'imminente ritorno in Champions League. Di Montoro si parlava già un mesetto fa. Ora ci sono aggiornamenti.

"Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna si è messo a sondare l’universo calcio per afferrare qualcosa che alimenti fantasiosi dribbling alla normalità: Alvaro Montoro è un «bambino» che proprio oggi diventa maggiorenne, al Velez Sarsfield sta facendo progressi, ha già incantato, è stato proposto da amici che perlustrano il Sud America, e il ds dopo averlo studiato ha accelerato, perché un esternotrequartista che salta l’uomo meglio avercelo che rimpiangerlo".