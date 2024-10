Gazzetta: "L'agente di Kvaratskhelia vuole clausola da 80mln per portarlo via in estate"

Kvaratskhelia-Napoli, va avanti la trattativa per il rinnovo di contratto. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega che, oltre all'aspetto economico per l'ingaggio con lo sforzo da parte del Napoli, il vero nodo della questione è la clausola rescissoria: "L'agente vorrebbe fissarla a 80 milioni per portare via Kvara dalla prossima estate. Per il Napoli non è una cifra congrua e considerando il no al Psg all'offerta da oltre cento milioni, impossibile pensare a una via d'uscita inferiore".