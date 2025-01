Gazzetta - Lang vuole il Napoli, ma il Psv ha rifiutato la prima offerta

vedi letture

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il Napoli ha lavorato a fari spenti per Noa Lang del Psv: un esterno tutto dribbling e fantasia, con 7 presenze, un gol e un assist in questa Champions. Ieri non era a disposizione per influenza.

"L’olandese sta spingendo col Psv per andare, eccitato all’idea di sbarcare in A. Il Psv ha respinto una prima proposta da 25 milioni, il Napoli avrà forza e voglia di rilanciare? I prossimi giorni saranno decisivi, ma oggi Manna è concentrato solo su Comuzzo. Un colpo per il presente e per il futuro. Per un grande Napoli".