Obiettivo per l'estate, Sky: Napoli sulle tracce di un centrocampista del Wolverhampton

vedi letture

“Gomes, centrocampista del Wolverhampton è un nome interessante, nel radar del Napoli da diverso tempo, quando cercava un centrocampista. Certo è difficile dire se lo prenderanno a luglio, è troppo presto ma l’interesse c’è da tempo. Alisson - ha detto il giornalista Sky Luca Marchetti a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - ha già fatto vedere le potenzialità, ora deve trovare continuità: il prezzo è consono al valore del calciatore, che non è mai stato titolare quest’anno ma può spaccare o indirizzare le partite da subentrato. Il costo del prestito è alto, 3,5 milioni, e orienta verso il riscatto se il giocatore conferma le sue doti. Le scelte di mercato fin qui credo siano scelte prese di concerto tra club, Manna e Conte: quando si vuole costruire dei cicli vincenti, si opera insieme.

Se Conte prende le distanze è perché non è convinto del mercato cui il Napoli è stato costretto dal saldo zero ma sono sicuro che sapesse che il Napoli avesse puntato Alisson e Giovane. Impossibile pensare il contrario. Credo il Napoli virerà nelle prossime settimane verso il 3-5-2, Alisson è più simile a Neres che a Politano. E’ un’ala molto offensiva. Alisson ha avuto un impatto eccellente e si candida ad essere tra quelli che hanno performato meglio tra gli acquisti di gennaio insieme a Malen che ha già trovato continuità. Per me la distanza macroscopica del Napoli dall’Inter è dovuta solo agli infortuni: hanno inciso molto nelle prestazioni della squadra e nella gestione della settimana. Poi bisognerà capire perché ci sono stati tutti questi infortuni e dico sinceramente che credo si sarebbe potuto fare meglio di così. L’emergenza in attacco è stata risolta proprio dal mercato (Hojlund dopo infortunio di Lukaku). Lang e Lucca non si erano integrati bene, pagati forse troppo. dopo il mercato di luglio si discuteva su chi fosse più forte come rosa tra Napoli ed Inter. Il Napoli in Champions ha deluso, ma gli infortuni hanno inciso sulla stagione azzurra”.