Ultim'ora Hojlund-Napoli, Romano: "Nessun dubbio sul riscatto, storia finita con lo United! Le cifre"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale ha parlato attraverso il proprio canale YouTube del futuro del centravanti di Rasmus Hojlund: "A proposito di Premier League, uno dei nomi che torna sempre tra le tante notizie che circolano su di lui è quello di Rasmus Højlund, perché si continua a parlare di lui in Inghilterra, si continua a parlare ogni tanto di lui anche qui in Italia. Insomma, il ragazzo al Napoli sta facendo molto bene e non dimentichiamo che il Napoli ha già versato 6 milioni di euro di prestito. Da parte del giocatore non c’è assolutamente alcun dubbio, ma così come da parte del club, sul futuro di Rasmus Hojlund. Il Napoli e Hojlund vogliono andare avanti insieme. Ricordiamo che c’è un obbligo di riscatto da 44 milioni di euro, quindi per un pacchetto totale tra cifra versata per il prestito e obbligo da 50 milioni di euro. Vi posso dire che il Manchester United fa già affidamento su quei soldi. Cioè lo United sa che Hojlund non ha nessuna intenzione di tornare e che quella storia viene considerata finita.

Da parte del Napoli c’è tutta l’intenzione di continuare con Hojlund, é un Napoli molto soddisfatto. Ma poi c’è il giocatore, che è molto molto contento a Napoli, si sente importante, ha trovato il progetto che voleva dove poter essere protagonista. Ricordiamoci come Hojlund ha lasciato Manchester, praticamente dalla porta di servizio. Dopo aver spinto tanto per andare al Manchester United dall’Atalanta, il rapporto con Ruben Amorim è stato molto complicato. Hojlund ha lottato il più possibile per poter essere protagonista al Manchester United. Per questo va via a fine mercato. È stata la fortuna del Napoli trovare quell’opportunità nelle ultime settimane e poi la bravura del Napoli nel coglierla, ma certamente Hojlund è un tipo di giocatore che poteva muoversi anche prima, giugno, luglio. Non lo ha fatto perché continuava a sperare di restare allo United e così non è stato. Rottura totale con il club, soprattutto con Ruben Amorim, e oggi Hojlund si aspetta di essere un giocatore del Napoli a titolo definitivo. Quindi questa è tutta l’intenzione di un’operazione che costerebbe in aggiunta, come detto, ai 6 milioni, 44 milioni di euro, con quell’obbligo legato alla Champions League. Quindi tutta l’intenzione di Rasmus Hojlund porta destinazione Napoli"