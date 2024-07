Genoa, Gilardino sul futuro di Gudmundsson: "Mi ha detto che è felice qui, spero resti"

Mister Alberto Gilardino, intervenuto in conferenza stampa dopo l'amichevole col Venezia, è tornato sul futuro dell'uomo mercato Albert Gudmundsson: "Albert è sempre stato felice in questo gruppo, i ragazzi lo fanno sentire importante ma lui è uno di loro. Ieri gli ho chiesto se fosse felice, mi ha detto di sì. Il calcio è imprevedibile, ma mi auguro di poterlo tenere", le dichiarazioni del tecnico del Genoa.

Di Gudmundsson in giornata ha parlato anche Beppe Marotta, presidente dell'Inter a cui il giocatore è stato spesso accostato. Gudmundsson è un vostro obiettivo? "Non è un’opzione. In questo momento abbiamo un attacco ricco di qualità, valori e numeri. In questo momento non fa al caso nostro", ha risposto il numero uno nerazzurro.