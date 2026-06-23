Non solo Gila: Allegri aspetta un tris di colpi, c'è un sogno a centrocampo

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Calciomercato Napoli, entrano nel vivo le trattative del ds Manna con Allegri allenatore. Tre obiettivi, uno per reparto, per il club di De Laurentiis

Non c'è soltanto Mario Gila nei piani del Napoli per la prossima stagione. Il direttore sportivo Giovanni Manna, in sintonia con Massimiliano Allegri, sta lavorando su più fronti per consegnare al nuovo tecnico una rosa ulteriormente competitiva. L'obiettivo è intervenire in ogni reparto con innesti mirati, individuando profili in grado di alzare il livello qualitativo della squadra e garantire maggiori alternative nel corso della stagione.

Un obiettivo per reparto per il Napoli

Per la fascia destra uno dei nomi seguiti con maggiore attenzione è quello di Nahuel Molina, esterno dell'Atletico Madrid che conosce bene il campionato italiano dopo l'esperienza con l'Udinese. Il nazionale argentino rappresenterebbe un profilo di assoluta affidabilità sia in fase difensiva sia nella spinta offensiva, caratteristiche particolarmente apprezzate dallo staff tecnico azzurro. A centrocampo continua invece a circolare il nome di Adrien Rabiot. Il francese, tra i giocatori più graditi ad Allegri, viene considerato un autentico sogno di mercato per esperienza, qualità e leadership. L'eventuale operazione resta complessa sotto il profilo economico, ma il Napoli continua a monitorare con attenzione ogni possibile sviluppo. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Napoli, arriva un altro esterno?

In attacco, infine, piace Exequiel Zeballos, talento argentino classe 2002 di proprietà del Boca Juniors. L'esterno offensivo è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano e potrebbe rappresentare un investimento strategico sia per il presente sia per il futuro. Tre obiettivi diversi, uno per reparto, che confermano la volontà del Napoli di costruire una squadra sempre più competitiva attorno alle idee di Allegri.