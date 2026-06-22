Gila-Napoli, da Roma: il prezzo sicuramente calerà, Lucca operazione slegata

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Stefano Cieri si sofferma sulla trattativa tra Napoli e Lazio per Mario Gila. E spiega perché Lucca sarebbe un affare a parte.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Stefano Cieri, corrispondente da Roma per la Gazzetta dello Sport: "Lucca è veramente il primo obiettivo di Gattuso? Si è aperta questa situazione. Gattuso è molto entusiasta. Tra quelli possibili, Gattuso sarebbe contento di Lucca. Da quando è andato via Immobile, la Lazio non ha avuto un centravanti che potesse colmare quella lacuna. Lucca è un profilo, piace per le sue caratteristiche. Non si hanno ancora certezze su che tipo di mercato farà la Lazio, se dovrà fare mercato a saldo zero. Calcolando che dovrà prendere un centrale difensivo, non può spendere tutto per Lucca. Bisogna trovare una formula giusta. Da parte del Napoli penso ci sia la volontà di andare in contro alla Lazio, per arrivare anche a Gila. Su Gila c'è anche il problema del 50% da dare al Real Madrid. La formula probabile può essere quella per cui la Lazio non sborsi troppo.

Gila e Lucca operazioni slegate? Sì, assolutamente sì. Perché c'è il vincolo su Gila e se si fanno contropartite tecniche, si complica la questione. Due operazioni distinte, ma collegate. Qual è la cifra per chiudere Gila? La Lazio lo valuta 30 milioni, almeno a 25 può scendere. Ma può scendere anche di più. Il discorso di Lucca ammorbidisce tutto. A Gattuso è stato detto che Gila fosse rimasto. La situazione in casa Lazio è sempre molto complicata. A Sarri non fu spiegato tutto fino in fondo, a Gattuso invece è stato spiegato tutto. Giusto così. Mi dicono che sia motivatissimo. La Lazio è in fase di trasformazione e spending review. Non è più la Lazio di Immobile e Milinkovic Savic, ma deve ripartire. Gattuso ha un compito difficile ma avrà la possibilità di farlo".