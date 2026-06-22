Calciomercato Napoli, la Lazio spara alto per Gila: Tmw svela la cifra

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Calciomercato Napoli, c'è da tempo l'accordo con Mario Gila: possibile inserimento di Lorenzo Lucca per abbassare le richieste della Lazio

Il Napoli continua a lavorare sul calciomercato per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri: la pista più calda è quella che porta a Mario Gila, con cui c'è un'intesa totale sul contratto ma bisogna far fronte alle richieste della Lazio. Infatti, il club biancoceleste spara alto come rivelato dal giornalista Enzo Bucchioni su TuttoMercatoWeb.com: "Il Napoli ha l'accordo da tempo con Mario Gila. La Lazio vuole trenta milioni, cifra eccessiva, ma si sta lavorando con l'inserimento di Lucca che ha chiesto tempo per valutare. Settimana decisiva".

Calciomercato Napoli: Rabiot vuole seguire Allegri

"Milan, i giocatori più importanti senza Champions e senza chiarezza sul progetto, se ne vogliono andare e proprio Amorim ha telefonato a Rabiot e Maignan per convincerli della bontà del suo calcio e delle sue idee. Nessuno dei due ha risposto "Tranquillo, resto al Milan", anzi, entrambi hanno manifestato perplessita, decideranno dopo il mondiale, quando capiranno cosa farà il Milan. Molto probabilmente Rabiot - aggiunge Bucchioni - vorrà seguire Allegri al Napoli, è troppo forte il rapporto fra i due".