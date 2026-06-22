Ultim'ora Vicario-Napoli, Romano: "Vuole tornare in Italia, ma c'è la concorrenza Juve"

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Calciomercato Napoli, occhi su Guglielmo Vicario se parte uno tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic. Ma attenzione all'interesse della Juventus

La situazione portieri in casa Napoli potrebbe subire delle variazioni in questa finestra di calciomercato: Alex Meret è in scadenza di contratto e poi c'è soprattutto Vanja Milinkovic-Savic che - secondo i principali insider di mercato - non sarebbe un profilo gradito al nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Così, il club azzurro si sta muovendo a caccia di un nuovo estremo difensori e tra i nomi in lista c'è Guglielmo Vicario, di cui parla il giornalista Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

"Il nome di Vicario va tenuto per la Juventus, perché è una possibilità di cui si sta parlando, e va tenuto eventualmente anche per il Napoli, dovesse andare via un portiere. Sappiamo che Max Allegri vorrebbe cambiare. Al momento la Juventus ha avuto già dei contatti, mentre il Napoli lo valuta come uno scenario. Vicario è in uscita dal Tottenham: è già iniziato il casting di Thomas Frank per trovare un nuovo secondo portiere agli Spurs, con diverse idee da mettere alle spalle di Kinsky, che è atteso come primo portiere nel nuovo progetto del Tottenham. E allora occhio a Guglielmo Vicario, che ha tanta voglia di ritornare in Italia e diventa un'opportunità su cui comunque continuano le valutazioni, soprattutto la Juventus sul portiere italiano, sullo sfondo anche il Napoli".