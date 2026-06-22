Juventus a caccia di un portiere: resistono le candidature di Meret e Vicario

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Il sogno per la porta della Juventus è Emiliano Martinez, ma Alex Meret è una delle due alternative insieme a Guglielmo Vicario.

Tra le priorità della Juventus in vista della nuova stagione c'è la ricerca di un portiere da affidare a Luciano Spalletti. La dirigenza bianconera sta lavorando da settimane per individuare il profilo ideale e il nome che continua a occupare la prima posizione nella lista è quello di Emiliano Martinez. Il portiere argentino dell'Aston Villa avrebbe già manifestato il proprio gradimento per un eventuale trasferimento a Torino. Nelle scorse settimane sarebbe stata trovata anche una base d'intesa sull'ingaggio, con il giocatore disposto a venire incontro alle esigenze economiche del club pur di approdare in bianconero. L'ostacolo principale resta però rappresentato dall'accordo con l'Aston Villa. Il club inglese continua infatti a mantenere una posizione rigida e valuta il cartellino dell'estremo difensore intorno ai 10 milioni di euro, senza mostrare particolari aperture a una riduzione delle richieste.

Juventus, per la porta resiste Meret

Per questo motivo la Juventus non vuole farsi trovare impreparata. Giovanni Carnevali sta monitorando anche altre soluzioni e tra i nomi seguiti con maggiore attenzione figurano quelli di Guglielmo Vicario e Alex Meret, due profili che conoscono perfettamente la Serie A e garantirebbero esperienza e affidabilità. Martinez resta comunque il preferito della dirigenza. Le prossime settimane serviranno a capire se la trattativa con l'Aston Villa potrà sbloccarsi oppure se la Juventus sarà costretta a cambiare obiettivo e orientarsi su una delle alternative già individuate. A riportarlo è Sky Sport.