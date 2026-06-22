Sorloth-Napoli, Manna lo vuole come vice Hojlund! Tmw: "Serve cessione di Lukaku"

vedi letture

Calciomercato Napoli, i movimenti di Giovanni Manna: accordo con Mario Gila, occhi su Alexander Sorloth e si monitora la situazione di Adrien Rabiot

Enzo Bucchioni, giornalista di TuttoMercatoWeb.com, nel suo editoriale ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli: "Sorloth, il momento di riflessione bianconero ha fatto muovere Manna che lo pensa a Napoli come alternativa a Hojlund con Lukaku in partenza. Sempre il Napoli ha l'accordo da tempo con Mario Gila. La Lazio vuole trenta milioni, cifra eccessiva, ma si sta lavorando con l'inserimento di Lucca che ha chiesto tempo per valutare. Settimana decisiva".

Calciomercato Napoli: Rabiot vuole seguire Allegri

"Milan, i giocatori più importanti senza Champions e senza chiarezza sul progetto, se ne vogliono andare e proprio Amorim ha telefonato a Rabiot e Maignan per convincerli della bontà del suo calcio e delle sue idee. Nessuno dei due ha risposto "Tranquillo, resto al Milan", anzi, entrambi hanno manifestato perplessita, decideranno dopo il mondiale, quando capiranno cosa farà il Milan. Molto probabilmente Rabiot - aggiunge Bucchioni - vorrà seguire Allegri al Napoli, è troppo forte il rapporto fra i due".