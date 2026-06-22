Rabiot-Napoli, Sky frena: solo in un caso si farà un acquisto a centrocampo
Il Napoli è molto attivo sul calciomercato e nelle ultime settimane vi è stato accostato con insistenza il nome di Adrien Rabiot, che ritroverebbe Massimiliano Allegri con cui ha vissuto le sue migliori stagioni tra Milan e Juventus. Tuttavia, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky Sport, il club azzurro non è intenzionato a fare acquisti per il reparto di centrocampo.
Rabiot-Napoli è fattibile solo in un caso
Solo nell'ipotesi in cui dovesse essere ceduto uno tra Kevin De Bruyne e Frank Zambo Anguissa allora il Napoli si muoverebbe per il sostituto, ed ecco che il centrocampista francese potrebbe essere tra i candidati. È importante dunque chiarire che - come riporta Di Marzio - il collegamento Rabiot-Allegri in azzurro non è così automatico. È una pista che per diventare calda dovrà prima vedere delle cessioni, che non necessariamente ci saranno.
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