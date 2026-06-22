Allegri e la risoluzione col Milan, da Milano: "A breve l'accelerata"

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Antonello Gioia parla di Massimiliano Allegri e dell'imminente risoluzione di contratto col Milan, prima della nuova esperienza al Napoli.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Antonello Gioia, corrispondente da Milano per il Corriere dello Sport: "Sembra essere cambiato tutto al Milan, ma in realtà non è cambiato nulla. Nell'organigramma ci sono personaggi già presenti nel mondo rossonero, con altre responsabilità. Almstadt, Gardinier prendono quota. Sono perlopiù sconosciuti al mondo del pallone. Già Boban aveva scherzato su Almstadt e sulle sue conoscenze calcistiche. Ibrahimovic resta consulente di Red Bird, il Milan tende a tenerlo fuori dai poteri decisionali. Ma al di là di quanto si dice pubblicamente, ha un potere.

Quando si sblocca il caso Allegri? Credo che ci sarà un'accelerata nei prossimi giorni. È la sua settimana. Lo staff si è separato, Filippi andrà alla Fiorentina e Corradi alla Sampdoria. Cosa ci dobbiamo aspettare dal mercato del Milan? Tutto si baserà sulle richieste di Amorim. Se arrivasse un'offerta per Leao, il budget aumenta. La stessa cosa per Maignan. Per Leao siamo sui 50 milioni, ma dipenderà da dove arriverà l'offerta. Se arriva dall'Arabia si gonfia il prezzo. Cosa ci dobbiamo aspettare da Allegri? A Napoli non si deve ricominciare da zero. Napoli può lottare per lo Scudetto e Allegri può fare almeno il suo".