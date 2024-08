Gilmour più vicino: si chiude coi bonus, lo scozzese aspetta l'ok per le visite

vedi letture

Il Napoli continua a lavorare per l’intesa definitiva con il Brighton per l’arrivo di Billy Gilmour. Il play scozzese ha già l’accordo con il club di De Laurentiis e non vede l’ora di vestire la maglia del Napoli. Prima, però, servirà il via libera del suo club.

Il Napoli aveva offerto 10 milioni di euro, il Brighton ne chiede qualcuno in più, il ds Manna proverà a inserire alcuni bonus alla parte fissa per accontentare le richieste della società inglese. Non appena ci sarà la fumata bianca tra i due club, Gilmour potrà volare in Italia per visite mediche e firme. Lo scrive il Corriere dello Sport.