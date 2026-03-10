Goretzka-Napoli, un aspetto frena la trattativa: i dettagli

Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco che ha totalizzato 67 presenze con la Germania, si appresta a lasciare il club bavarese a parametro zero dopo ben otto stagioni. In questa stagione di Bundesliga ha totalizzato 22 presenze e due gol, pur trovando meno spazio nelle ultime settimane, con Aleksandar Pavlovic spesso preferito. Il centrocampista nativo di Bochum ha militato solo in club tedeschi, ma recentemente è stato accostato a come Atletico Madrid, Napoli, Juventus e Inter, e non è da escludere nemmeno un trasferimento in Premier League.

Le ultime sul Napoli: c’è un aspetto che frena l’affare

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato del futuro di Goretzka e della situazione con il Napoli, spiegando che il club partenopeo ha valutato il giocatore, ma al momento le richieste economiche sono troppo alte, quindi la società sta guardando anche ad altri profili. La sua intenzione è chiara: continuare a giocare a calcio ad alti livelli competitivi all’estero, senza fretta di decidere la sua prossima destinazione.