Goretzka, occhio al Barcellona! E’ la sua priorità: ha messo in stand-by proposta del Napoli

Dopo aver già complicato i piani dell’Inter sul fronte Joao Cancelo, il Barcellona rischia di interferire anche con il mercato del Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, i blaugrana avrebbero infatti messo nel mirino Leon Goretzka, centrocampista tedesco in scadenza con il Bayern Monaco e da tempo nel radar di Antonio Conte. Il Napoli si è già mosso, presentando una proposta contrattuale al giocatore, ma Goretzka ha preferito prendere tempo.

La sua priorità è la Liga e, soprattutto, un possibile ricongiungimento con Hansi Flick, tecnico con cui ha condiviso anni di successi al Bayern e con cui mantiene un ottimo rapporto. Per questo motivo il centrocampista attenderà fino all’ultimo una mossa del Barcellona. Al momento, però, in casa blaugrana l’acquisto di un centrocampista non è considerato una priorità assoluta. Senza cessioni il club catalano potrebbe concentrarsi su altri reparti. Uno scenario che mantiene il Napoli pienamente in corsa per uno dei nomi più appetibili del prossimo mercato degli svincolati.