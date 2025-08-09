Grealish è il sogno del Napoli, ma ingaggio proibitivo: tre le alternative

È fatta per il trasferimento di Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid. L’attaccante è atteso domani nella capitale spagnola per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai Colchoneros fino al 2030. Dall’operazione Aurelio De Laurentiis incasserà 26 milioni di euro complessivi, bonus inclusi.

Con la partenza ormai imminente, in casa Napoli si apre subito il casting sul sostituto. Il sogno porta a Jack Grealish del Manchester City, fuori dai piani di Pep Guardiola. Un’operazione che però si annuncia complicata: l’inglese - scrive Sport Mediaset - percepisce uno stipendio monstre da 15,6 milioni di sterline (quasi 18 milioni di euro) a stagione, cifra ben oltre gli standard azzurri. Le alternative non mancano: Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool, il brasiliano Kevin dello Shakhtar Donetsk, valutato 35 milioni e il norvegese Nusa del Lipsia, per cui però serviranno almeno 50 milioni di euro.