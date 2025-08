"Grealish le ha chiesto di Napoli?": la risposta di De Bruyne (col sorriso...)

vedi letture

"Grealish le ha chiesto di Napoli? Sorride. «Maybe... Forse». E ride ancora". Questa la risposta di Kevin De Bruyne, intervistato dal Corriere dello Sport, a una domanda sul suo ex compagno al City che tanto piace al Napoli e che il club azzurro valuta come rinforzo a sinistra per completare il reparto offensivo. Jack Grealish è ormai fuori dai piani del Manchester City e sta cercando squadra. Si è allenato da solo da giorni in attesa di novità. Lo ha fatto anche in costiera amalfitana, in Italia. Poi è tornato ad allenarsi con il City ma resta fuori dai piani di Guardiola.

Con De Bruyne, arrivato in azzurro a parametro zero e già protagonista durante le amichevoli estive, rapporto speciale e grande feeling durante gli anni trascorsi insieme in Premier. Per questo è arrivata la domanda sul giocatore con risposta sfuggente, una sorta di dribbling col sorriso da parte di Kdb che però fa capire che i due si sono parlati. Il Napoli ci pensa anche se il giocatore ha un ingaggio elevato e nel caso il City dovrà contribuire al pagamento di parte dello stipendio. Ma Grealish resta un'idea concreta per le corsie esterne del Napoli. L'ennesimo nome dalla Premier League che può tornare utile.