Il ritorno di Elmas stuzzica molti tifosi: così andò la sua prima avventura a Napoli

Eljif Elmas potrebbe tornare al Napoli, un anno e mezzo dopo il suo addio per sposare la causa del Lipsia. Un matrimonio, quello con i tedeschi, che col senno di poi si è dimostrato frettoloso e sbagliato. Con la parentesi al Torino negli ultimi mesi dello scorso campionato che ha però rilanciato il nome e le qualità del talento macedone. La fotografia delle difficoltà in Germania è tutta nei numeri, con nessun gol nelle solo 22 presenze col club della Red Bull. Al Toro, invece, sono stati 4 i gol in 13 apparizioni. Numeri questi che hanno convinto il Napoli a tornare a pensarci, per un ritorno che farebbe felici anche molti tifosi partenopei rimasti legati alle giocate del classe '99.

Con il Napoli Elmas aveva giocato 4 stagioni e mezzo: arrivato da talento tutto da sgrezzare, in maglia azzurra è cresciuto e si è affermato, arrivando anche alla gloria con lo Scudetto del 2023 vinto comunque da coprotagonista, alla luce delle 36 presenze con 6 gol in Serie A. In generale un'avventura comunque positiva per il giocatore, impiegabile sia a centrocampo che sull'esterno dell'attacco: il suo tabellino a Napoli racconta di un complessivo di 189 presenze, 19 gol e 11 assist. Numeri importanti, impreziositi come detto dallo Scudetto con Spalletti in panchina e dalla Coppa Italia del 2019-2020.