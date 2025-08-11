Grealish resta in Premier: "Visite mediche programmate con l'Everton"

"Jack Grealish all’Everton, ci siamo! Accordo raggiunto con il Manchester City per un prestito e visite mediche programmate per oggi". Questo l'annuncio di Fabrizio Romano su X per l'attaccante che era stato accostato anche al Napoli in queste settimane: "Grealish ha detto sì al progetto dell’EFC ed è ora pronto a completare il trasferimento nelle prossime 24 ore. Nuovo rinforzo per David Moyes".