Grealish stuzzicato dall'idea di lavorare con Kdb: la posizione di ADL

vedi letture

Da un Jack all'altro. Se Raspadori è nel mirino dell'Atletico, Grealish piace molto al club azzurro. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, il Napoli lo ha valutato e il ds Manna ha acceso contatti con il suo entourage e con il giocatore inglese, e tra l’altro nei giorni in cui la squadra si trovava a Dimaro per la fase iniziale della preparazione estiva, Jack si trasferì in Costiera Amalfitana per un po’ di vacanza e un po’ di allenamenti individuali prima di rientrare a Manchester.

In attesa: l’idea di raggiungere Kdb al Napoli - in prestito - lo stuzzicava e lo stuzzica moltissimo, altroché. Le riflessioni che i campioni d’Italia hanno inaugurato in generale sulle ultime mosse e nello specifico sulla funzionalità del suo eventuale arrivo, però, hanno ravvivato la concorrenza. Cioè gli altri club in lizza: l’Everton, ad esempio, ha presentato un’offerta di prestito secco per Jack.