Grealish verso l'Everton! Romano: "Lui ha aperto, la trattativa avanza"
Il sogno di vedere Jack Grealish in maglia azzurra sembra farsi sempre più complicato. Il talento del Manchester City, da tempo nel mirino del Napoli per rinforzare l'attacco, è ora un obiettivo concreto dell'Everton, che ha intensificato i contatti per accaparrarselo.
A confermare il sorpasso dei Toffees è il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, che tramite il suo profilo X ha svelato dettagli importanti: "L'Everton continua ad avanzare nelle trattative per Jack Grealish, obiettivo prioritario. Il giocatore ha aperto le porte al trasferimento e le trattative sono in corso. Everton e Manchester City discutono i termini dell'accordo di prestito, come riportato da Paul Joyce del The Times".
