Greenwood ha messo in stand-by il Marsiglia per quelle parole del sindaco: "Chi fa crimini..."

Mason Greenwood sembrava a un passo dall'Olympique Marsiglia, invece il Napoli si è inserito perché il giocatore ha messo in stand-by i francesi, come riportato da GIanluca Di Marzio di Sky Sport: "Il giocatore, però, si è preso alcuni giorni di tempo (fino a lunedì) per riflettere sul suo futuro e decidere il da farsi dopo le dichiarazioni del sindaco di Marsiglia".

Ma quali sono queste dichiarazioni? Eccole, risalenti a un paio di giorni fa: "Il comportamento di Greenwood è indescrivibile, inaccettabile. Picchiare sua moglie... ho visto immagini che mi hanno scioccato profondamente. Non voglio che il mio club si riempia di vergogna. Non c'è posto per coloro che commettono questo tipo di crimini".