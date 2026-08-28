Guiu-Napoli, si avanza! Può arrivare anche senza cessioni: le ultime

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Il Napoli avanza per Marc Guiu, che può arrivare anche senza l'addio di Noa Lang. Sondaggio per Nick Woltemade, sullo sfondo Gabriel Jesus

Il Napoli avanza per Marc Guiu. Il giovane attaccante del Chelsea resta il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo di Max Allegri e il suo arrivo potrebbe concretizzarsi anche senza nuove cessioni. Stando a quanto riportato da Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando su due fronti: da una parte il confronto con il club inglese, dall’altra i contatti con il calciatore e il suo entourage. Lo spagnolo classe 2006 piace sempre di più agli azzurri, che continuano però a valutare anche le alternative, da Gabriel Jesus a Nick Woltemade.

Guiu-Napoli, trattativa avanti: può arrivare anche senza uscite

Dopo l’operazione Badiashile, Napoli e Chelsea sono tornati a discutere per Guiu. L’entourage dell’attaccante - aggiunge il quotidiano - appare sempre più convinto della possibilità di trasferirsi in azzurro, anche se la concorrenza di Hojlund e Lucca alimenta qualche dubbio sullo spazio a disposizione: il ragazzo vorrebbe evitare di trovare poco minutaggio dopo i due anni trascorsi prevalentemente in panchina a Londra. C’è poi la questione delle liste: Guiu avrebbe posto in Serie A, mentre il suo inserimento in Champions League non sarebbe altrettanto scontato, considerate le differenti regole. La sensazione riportata è che l’operazione possa andare in porto indipendentemente dall'uscita di Noa Lang, magari proprio a ridosso della chiusura del mercato.

Gabriel Jesus fuori dal progetto Arsenal, sondaggio per Woltemade

Resta sotto osservazione anche Gabriel Jesus, ormai ai margini dell’Arsenal. Secondo il quotidiano, l’incontro di mercoledì tra il club e il suo agente avrebbe sancito la fine dell’avventura londinese del brasiliano, che non si allena con i compagni. Una situazione che apre possibilità al Napoli, ma anche alle concorrenti: il trasferimento in Italia non è scontato e il tempo a disposizione diminuisce. Anche per questo Manna ha sondato il Newcastle per Nick Woltemade. L’attaccante tedesco può lasciare i Magpies, ma i costi restano importanti: percepisce 5 milioni di euro all’anno ed è stato acquistato appena un anno dallo Stoccarda fa per 75 milioni.

Lang aspetta Leao: il Galatasaray tiene pronto il piano alternativo

Sul fronte delle uscite, il futuro di Noa Lang resta legato a quello di Rafa Leao. Se il portoghese scegliesse l’Aston Villa, il Galatasaray potrebbe tornare sull’olandese. Il Mattino riferisce di una prima ipotesi da 15 milioni di base fissa più 5 di bonus facilmente raggiungibili: una cifra inferiore ai 25 milioni attesi dal Napoli, ma che garantirebbe comunque un incasso vicino ai 20 milioni. Da Istanbul sarebbero inoltre già state prospettate eventuali garanzie fiscali. Gli azzurri seguono gli sviluppi, nella speranza che la scelta di Leao possa sbloccare anche questa operazione.