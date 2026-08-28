Ultim'ora Piaceva al Napoli, ma la Juventus lo dà solo in prestito: Licina va in Serie B, è fatta

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Adin Licina è un pupillo di Giovanni Manna e nei giorni scorsi si è parlato di un possibile approdo al Napoli. Ma la Juventus lo presta alla Cremonese.

La Juventus crede fortemente in Adin Licina e non vuole cederlo a titolo definitivo. Il giocatore è vicino al prestito secco alla Cremonese, dove potrà avere un ruolo da protagonista. Superato l'Avellino, che aveva cercato il giocatore ma si è diretto verso altri obiettivi: lo fa sapere Sky Sport.

Il Napoli si era interessato per espressa volontà di Manna

A cercarlo era stando anche il Napoli, per la stima di Giovanni Manna, che segue il giovane talento da diversi anni. Il direttore sportivo del Napoli, infatti, aveva già provato a portarlo in bianconero quando lavorava per la Juventus: all'epoca Licina militava nel settore giovanile del Bayern Monaco e Manna lo individuò come un profilo ideale per il progetto Next Gen.