Foto Gutierrez-Napoli, indizio social: lo spagnolo ha cominciato a seguire Di Lorenzo

Miguel Gutierrez sarà presto un nuovo calciatore del Napoli. Il club azzurro ha trovato l'accordo con il Girona per 20 milioni di euro, bonus inclussi, e presto il ragazzo sarà in Italia per visite mediche e firma. Una conferma arriva anche dai social. Il laterale spagnolo ha infatti cominciato a seguire Giovanni Di Lorenzo, capitano azzurro, sui social. Un chiaro segnale dell'imminente approdo dell'ex Real Madrid alle dipendenze di Antonio Conte.

In attesa di Juanlu, Conte accoglie il nuovo esterno sinistro. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo. Ora il suo nome era tornato da settimane in auge. Il club azzurro ha chiuso.