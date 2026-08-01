Gutierrez può sbloccare il mercato, lo spagnolo verso l'addio: Allegri decide sui big

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Napoli in attesa delle cessioni: Allegri valuta la rosa, poi via ai nuovi acquisti.

Il mercato del Napoli resta in una fase di stallo dopo gli investimenti sostenuti per i riscatti di Rasmus Hojlund e Alisson Santos, costati complessivamente quasi 60 milioni di euro. La strategia della società è ormai definita: prima alleggerire la rosa attraverso alcune cessioni, poi reinvestire le risorse nei nuovi innesti richiesti da Massimiliano Allegri. Al momento, però, le operazioni in uscita non hanno ancora registrato movimenti di rilievo, anche perché il tecnico sta completando le proprie valutazioni sui giocatori attualmente a disposizione.

Da Gutierrez ai big: le possibili uscite del Napoli

Secondo Tuttomercatoweb, il nome più vicino all'addio è quello di Miguel Gutierrez, seguito con decisione dal Bayer Leverkusen, che potrebbe chiudere l'operazione per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Successivamente il Napoli lavorerà sulle partenze di diversi elementi del reparto offensivo, tra cui Ngonge, Lindstrom, Noa Lang e Lorenzo Lucca, oltre a Cajuste e Folorunsho, con l'obiettivo di incrementare il tesoretto da reinvestire sul mercato. Restano inoltre da monitorare le situazioni di alcuni giocatori di primo piano: Romelu Lukaku, secondo il suo entourage, non avrebbe intenzione di ricoprire il ruolo di riserva di Hojlund, mentre Allegri dovrà confrontarsi anche con Kevin De Bruyne. Attenzione infine ad Anguissa, che potrebbe partire in caso di mancato rinnovo e di un'offerta importante, così come ai portieri Meret e Milinkovic-Savic, entrambi poco propensi ad affrontare un'altra stagione caratterizzata da un continuo ballottaggio.