Gatti soluzione seria e concreta, mette tutti d'accordo: avviati i discorsi

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Francesco Modugno conferma Gatti obiettivo concreto del Napoli: avviati i discorsi per il difensore.

Il Napoli accelera nella ricerca di un nuovo difensore centrale e Federico Gatti prende sempre più quota. Francesco Modugno, inviato di Sky Sport a Castel di Sangro, ha confermato come il centrale della Juventus rappresenti una soluzione concreta e gradita a Massimiliano Allegri. Sullo sfondo resta Benoît Badiashile, per il quale l'operazione con il Chelsea appare più complicata soprattutto per la formula. La possibile cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen, che sarebbe arrivato a offrire 25 milioni di euro, potrebbe inoltre garantire agli azzurri le risorse necessarie per accelerare sul mercato.

Gatti mette tutti d'accordo, il Napoli sta lavorando per trovare la formula

Così il giornalista ai microfoni di Sky Sport 24: "Il difensore, per applicazione, per conoscenza del nostro campionato, per caratteristiche... Federico Gatti è un calciatore che Allegri evidentemente conosce, che ha allenato, ed è un obiettivo serio in una lista che è strettissima. Stavamo raccontando, Gatti l'abbiamo sempre tenuto, di Badiashile, il francese del Chelsea, ma è una trattativa più complicata sulla formula, eventualmente un prestito con diritto, e una stagione, la sua, con qualche infortunio. Gatti invece è un giocatore sul quale Allegri saprebbe di poter contare. Ecco perché c'è un discorso avviato, ecco perché potrei dire che ci sono anche un certo tipo di disponibilità. Poi è argomento, è trattativa da sviluppare, sulla quale accelerare, magari cercando anche qui la formula giusta. Un prestito con obbligo potrebbe anche essere così, con una valutazione magari non altissima.

Magari anche nella disponibilità del Napoli, considerando l'offerta della quale stiamo raccontando del Bayer Leverkusen per Gutiérrez, con i tedeschi che si sono spinti a 25 milioni e magari a 30 il prezzo potrebbe essere quello giusto. Quindi con una facoltà di investimento che può indurre il Napoli a un'operazione di questo tipo. Anche perché dietro c'è una certa necessità, una certa esigenza. L'infortunio di Buongiorno è di quelli lunghi, che si prenderà il suo tempo, con un rientro che è stimato probabilmente nell'anno nuovo. C'è Beukema che non ha problemi seri, ma va monitorato perché ha un fastidio cronico, e Olivera lì dovrebbe adattarsi. Rrahmani, sì, è la garanzia, la certezza, ma la sua stagione passata è stata costellata da infortuni. Quindi c'è bisogno dietro di un'ulteriore certezza, insieme ai giovani, a Marianucci, e Gatti può essere il giocatore giusto. È la soluzione che convince, la soluzione sulla quale il Napoli sta lavorando in una, ripeto, lista che resta strettissima. Teniamo Badiashile, magari potrebbe anche starci qualche altra pista legittimamente tenuta coperta qui dal direttore sportivo Manna, che è poco distante da noi. Però il nome di Gatti è una soluzione seria, concreta, possibile. Ed è un'opzione che mette tutti d'accordo e che, ripeto, ha discorsi avviati e una certa disponibilità generale a trovare la modalità per eventualmente farla, l'operazione".