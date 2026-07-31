L'Atletico Madrid deve fare una cessione: Molina il prescelto, Napoli interessato

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Nahuel Molina è stato accostato da settimane al Napoli. L'Atletico Madrid potrebbe scegliere lui per la cessione che serve per gli acquisti.

Il mercato dell'Atletico Madrid deve ancora entrare nel vivo e secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com prima di affondare i colpi per quel che riguarda le entrate i Colchoneros dovranno fare almeno un'uscita, che non sarà però relativa a Sorloth, blindato da Diego Simeone,

Molina in uscita: ci pensano tre club di Serie A

Con la permanenza del norvegese data per scontata, il principale indiziato a lasciare il club spagnolo è Nahuel Molina, ex Udinese reduce dal Mondiale giocato con la maglia dell'Argentina. Il laterale destro ha mercato ed è molto apprezzato da Roma, Everton, Napoli e Atalanta, che attendono sviluppi e restano alla finestra.