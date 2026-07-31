Napoli-Gatti, Sky: "C'era anche un'idea di scambio con Olivera"

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Baiocchini svela l'ipotesi Gatti-Olivera: il Napoli può accelerare dopo la cessione di Gutierrez.

Federico Gatti resta uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare la difesa, ma nelle valutazioni con la Juventus sarebbe emersa anche un'ipotesi di scambio che avrebbe coinvolto Mathías Olivera. A rivelarlo è Manuele Baiocchini, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24. La priorità degli azzurri resta comunque quella di completare prima alcune operazioni in uscita per poter successivamente accelerare sul centrale bianconero.

Gatti-Napoli può decollare nei prossimi giorni

"C'era anche un'idea di scambio Gatti al Napoli per Olivera la Juventus. Però intanto al Napoli interessa Gatti e qualora riuscisse a vendere qualcuno, Gutierrez ad esempio è uno nella lista dei partenti e c'è il Bayer Leverkusen che è molto interessato, potrebbe essere un'operazione che potrebbe decollare nei prossimi giorni".