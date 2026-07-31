Gutierrez-Bayer, Romano: "Offerta ufficiale al Napoli, il giocatore non spinge per partire"

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Romano conferma l'offerta del Bayer per Gutierrez: la decisione spetta interamente al Napoli.

Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Miguel Gutierrez attraverso il proprio canale YouTube. Secondo l'esperto di mercato internazionale, il Bayer Leverkusen ha presentato un'offerta ufficiale al Napoli per il terzino spagnolo e attende una risposta. La decisione spetta ora interamente alla società azzurra, chiamata a scegliere se continuare a puntare sul giocatore oppure sfruttare la possibilità di una cessione per finanziare altre operazioni di mercato.

Gutierrez non chiede la cessione, il Bayer lo vuole con forza

"Il Bayer Leverkusen ha messo sul piatto un'offerta ufficiale al Napoli per Miguel Gutiérrez. Il direttore sportivo del Bayer Leverkusen aspetta una risposta definitiva dal Napoli. In questo momento è una scelta completamente nelle mani del club, cioè il Napoli deve decidere se vuole vendere Miguel Gutiérrez e quindi portare avanti questa operazione, oppure se vorrà trattenerlo. È una scelta del Napoli perché posso garantirvi che il giocatore non sta spingendo per andar via. Miguel Gutiérrez era molto contento di essere arrivato a Napoli un anno fa. Ha vissuto una stagione in cui c'è voluto un po' di tempo, anche complice l'infortunio a inizio stagione, per adattarsi, per ambientarsi a un campionato nuovo. Ha un modo di giocare anche diverso, però è un ragazzo che ha dimostrato grande disponibilità, ha giocato anche a destra all'occorrenza, ha un piede buonissimo. Insomma, è un investimento da parte del Napoli che aveva certamente un senso.

Adesso bisognerà decidere se si vorrà aspettare Miguel Gutiérrez e quindi puntare su di lui, oppure incassare e fare delle altre operazioni. Quindi palla al Napoli, ma il giocatore non sta spingendo: dipenderà dal Napoli. Il Leverkusen, però, lo vuole con forza perché deve sostituire Grimaldo, passato all'Atletico di Madrid".