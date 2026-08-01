Lindstrom verso lo Schalke 04: i dettagli del trasferimento

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Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il trasferimento di Jesper Lindstrom in Bundesliga sarebbe ormai a un passo.

Il quotidiano tedesco Bild ha fatto il punto sulla trattativa che porterebbe Jesper Lindstrom, 26 anni, lontano da Napoli. Lo Schalke 04, tornato in Bundesliga dopo la promozione, punterebbe con decisione sul centrocampista danese per completare il proprio organico. Stando alla ricostruzione del giornale, tutte le parti coinvolte — club tedesco, Napoli e lo stesso giocatore — condividerebbero la volontà di chiudere l'affare in tempi rapidi.

Resta però da sciogliere il nodo relativo alla formula del trasferimento. Lo Schalke starebbe spingendo per un prestito con diritto di riscatto della durata di una stagione, con la cifra per il possibile riscatto fissata attorno ai 5 milioni di euro. Il Napoli, dal canto suo, preferirebbe cedere il giocatore con la formula del prestito con obbligo di riscatto, così da avere la certezza di monetizzare l'operazione. Le due posizioni sarebbero ancora in fase di negoziazione.

Lo stipendio: il sacrificio economico di Lindstrom

Un aspetto rilevante della trattativa, secondo Bild, riguarda l'aspetto economico legato al giocatore. Lindstrom, che tra il 2021 e il 2023 ha vestito la maglia dell'Eintracht Francoforte, sarebbe disposto a rinunciare a una parte consistente del proprio ingaggio pur di rilanciarsi. Allo Schalke percepirebbe uno stipendio da titolare, quantificato in circa 80.000 euro al mese, che equivale a un milione di euro l'anno. Una cifra nettamente inferiore rispetto ai circa 4,5 milioni di euro annui che il centrocampista guadagna attualmente a Napoli.

Il declino dopo l'exploit di Francoforte

Il quotidiano tedesco ripercorre anche il momento sportivo di Lindstrom, sottolineando come il giocatore non sia più riuscito a ripetere i numeri che, tre anni fa, avevano convinto il Napoli a versare 30 milioni di euro nelle casse del Friburgo. Da allora, tra i prestiti a Napoli, Everton e Wolfsburg, il danese ha totalizzato appena 74 presenze e due assist, un rendimento lontano dai 28 gol e assist collezionati in 80 gare con la maglia dell'Eintracht Francoforte. Nell'ultima stagione, inoltre, Lindstrom è retrocesso in Bundesliga proprio con il Wolfsburg.

La scommessa dello Schalke

Per lo Schalke la sfida sarà tutta da giocare: riportare Lindstrom sui livelli mostrati a Francoforte, con l'obiettivo — spiega Bild — di far risalire anche la sua valutazione di mercato, attualmente ferma a 4 milioni di euro secondo il portale Transfermarkt. Per il Napoli, invece, l'operazione rappresenterebbe l'occasione per liberarsi di un ingaggio pesante e chiudere un ciclo che non ha mai davvero preso il via in azzurro.