Ultim'ora Difensore centrale, Romano: "Badiashile trattativa concreta, Gatti può diventare un'occasione"

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Romano conferma i contatti per Badiashile e Gatti: Todibo offerto, ma resta più lontano.

Il giornalista Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle strategie del Napoli per rinforzare la difesa. Attraverso il proprio canale YouTube, l'esperto di mercato internazionale ha confermato i contatti per Benoît Badiashile e l'interesse di lunga data per Federico Gatti. Il centrale del Chelsea è considerato cedibile e gli azzurri hanno già dialogato sia con il suo entourage sia con il club inglese. Gatti, invece, piace da tempo a Giovanni Manna e gode della piena considerazione di Massimiliano Allegri, che lo conosce bene per averlo allenato alla Juventus.

Napoli concentrato su Badiashile e Gatti, Todibo è stato offerto

"Benoît Badiashile è considerato in vendita, quindi il Napoli è assolutamente attento a quella situazione. Il Napoli ha parlato con gli agenti, il Napoli sta trattando Badiashile: è assolutamente una possibilità per il Napoli. L'altro nome principale per la difesa del Napoli resta quello di Federico Gatti, che vi facciamo qui sul canale in realtà da maggio. È un giocatore che, insomma, il Napoli ha sempre avuto nei suoi pensieri, è sempre piaciuto al direttore Manna. Ci aveva pensato addirittura a gennaio il Napoli, poi l'arrivo di Max Allegri, che con Gatti ha sempre avuto un ottimo rapporto. È un giocatore che Allegri aveva valutato anche al Milan e quindi può rappresentare un'opportunità. Insomma, il Napoli dovrà fare delle scelte anche a livello di formula, di costi. Badiashile è lì sul mercato, il Napoli ha già parlato, ripeto, sia con gli agenti che col Chelsea. Federico Gatti può diventare un'occasione, per la Juve non è incedibile e quindi fase di valutazione per il Napoli, che certamente in difesa dovrà rinforzarsi visto l'infortunio di Alessandro Buongiorno.

È stato offerto al Napoli anche Jean-Clair Todibo nelle ultime settimane, ma il Napoli in questo momento ha i fari principalmente puntati su Badiashile e Gatti. Non dimentichiamo che poi Jean-Clair Todibo è un assoluto pallino di Cristiano Giuntoli, che ha provato a portarlo a Napoli tanti anni fa, prima ancora che Todibo diventasse Todibo, e poi alla Juventus. Ricorderete quelle ore folli in quel mercato di Giuntoli, in cui fu il West Ham a soffiare Todibo alla Juventus, e adesso, insomma, può diventare un'occasione per l'Atalanta. È stato offerto a diversi club italiani e quindi vedremo che tipo di opportunità si apriranno anche per quanto riguarda il centrale francese ex Barcellona".