Ha rotto col Galatasaray, è amico di Neres e può fare due ruoli: tutti i pro dell'affare-Ziyech

In casa del Napoli tiene banco il tema legato al prossimo addio di Kvaratskhelia nel reparto d'attacco: Antonio Conte ieri ha espresso tutta la sua delusione ed ora toccherà a Manna capire i margini per poter inserire nuovi validi innesti per rafforzare il reparto. E da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, esce un nuovo nome per gli azzurri: "Chissà che la sorpresa non possa arrivare dalla Turchia" - si legge ", terra diventata amica.

Nel Galatasaray di Osimhen, c’è un’altra stella con la valigia pronta. Hakim Ziyech ha rotto con l’ambiente, ha attaccato Okan Buruk, definito «il peggior allenatore mai avuto» e garantito che a gennaio se ne andrà". Le condizioni sono favorevoli anche a livello contrattuale "E' in scadenza a giugno, ha colpi da fuoriclasse" - scrive il quotidiano - ".

Mezzala di qualità ma pure esterno d’attacco, Ziyech ha le caratteristiche che cerca il Napoli e pure una vecchia amicizia con Neres, con cui ha incantato ai tempi dell’Ajax. Al Chelsea ha vinto tutto, col Marocco ha raggiunto la semifinale mondiale. In Turchia è finito in disgrazia, ma uno così, a Napoli, riaccenderebbe il sogno".