Hojlund, Napoli in pressing: prevista una call con gli agenti per trovare l'intesa definitiva
È attesa questo pomeriggio una call tra il Napoli e gli agenti di Rasmus Hojlund per provare a trovare un accordo. Questo l'aggiornamento sulla trattativa con lo United che arriva da Nicolò Schira, esperto di mercato, che scrive su X: "Il club azzurro è già in trattativa avanzata con il Manchester United per un prestito da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 40 milioni. Per l’attaccante è pronto un contratto fino al 2030 da 5 milioni di euro a stagione".
Expected this a aftenoon a call conference between #Napoli and Rasmus #Hojlund’s agents to try to reach an agreement. Napoli are already in advanced talks with #ManchesterUnited for a loan (€5M) with the option to buy (40M). For the striker ready a contract until 2030 (5M/year) https://t.co/OfVftH690R— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 25, 2025
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
