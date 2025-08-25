Hojlund, Napoli in pressing: prevista una call con gli agenti per trovare l'intesa definitiva

di Arturo Minervini

È attesa questo pomeriggio una call tra il Napoli e gli agenti di Rasmus Hojlund per provare a trovare un accordo. Questo l'aggiornamento sulla trattativa con lo United che arriva da Nicolò Schira, esperto di mercato, che scrive su X: "Il club azzurro è già in trattativa avanzata con il Manchester United per un prestito da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 40 milioni. Per l’attaccante è pronto un contratto fino al 2030 da 5 milioni di euro a stagione".