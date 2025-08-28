Hojlund-Napoli, Rai: l'obbligo sarà pagato in cinque rate, i dettagli sul riscatto

Fumata bianca sia per Hojlund che per Elmas, al di là delle scaramanzie legate a contratti da firmare e pec da inviare, le operazioni si sono praticamente concluse parallelamente. Per Hojlund il Napoli ha accettato di rinunciare alle presenze, accettando solo l’obbligo legato alla qualificazione in Champions. Le cifre sono sempre quelle giò annunciate, 5mln di prestito oneroso e 40 milioni pagabili in cinque rate per il riscatto. Il giocatore avrà un contratto di cinque anni più un’opzione per il sesto a 5mln netti.

Accordo anche per Elmas, il Napoli ha detto sì a 500mila euro di bonus. Quindi 2mln più 17 col diritto di riscatto. Al momento ancora in stand-by Brescianini, perché l’infortunio Jashari del Milan ha bloccato la cessione di Musah all’Atalanta. Fino a quando non prende un sostituto di Brescianini, l’Atalanta non lo venderà. Tra l’altra potrebbe decidere di investire i soldi di Musah per Comuzzo della Fiorentina. A riferirlo al TG3 Campania è il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato.