Ultim'ora Hojlund, Romano conferma: "Il Napoli ha deciso: lo riscatterà! Ecco la cifra..."

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Napoli, Manna conferma il riscatto di Hojlund: clausola da 44 milioni sarà attivata. Romano svela i dettagli e le cifre dell'affare con il Manchester United

Il Napoli riscatterà Rasmus Hojlund dal Manchester United, ormai ci sono pochi dubbi. Lo ha confermato il direttore sportivo Giovanni Manna, ora anche l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano si esprime sul tema aggiungendo dettagli e cifre: "La SSC Napoli attiverà la clausola di acquisto da 44 milioni di euro per Rasmus Højlund, come già riportato. Il direttore Giovanni Manna ha confermato: 'Non ci sono dubbi. Rasmus resterà qui. Abbiamo un obbligo di riscatto dal Manchester United in caso di qualificazione alla UEFA Champions League, ma è comunque nei nostri piani indipendentemente da questa condizione'. Il Manchester United è ottimista di incassare fino a 80 milioni di euro complessivi dalle cessioni a titolo definitivo di Højlund e Marcus Rashford nel mese di giugno. Il Napoli ha già pagato 6 milioni di euro per il prestito + la clausola di riscatto da 44 milioni, con fiducia che venga attivata. Il FC Barcelona è invece in trattativa avanzata per acquistare Rashford per circa 30 milioni di euro".

L'impatto di Hojlund al Napoli: una stagione che vale il riscatto

Da quando è arrivato in azzurro, Rasmus Hojlund ha dimostrato di essere anche un calciatore decisivo nel presente oltre ad avere notevoli margini di crescita vista la giovane età. L'attaccante danese si è calato con personalità nel gioco di Antonio Conte, offrendo una capacità di attaccare la profondità ed una presenza fisica imponente che ha esaltato le caratteristiche, per esempio, di trequartisti e centrocampisti. Con il passare delle settimane ha guadagnato fiducia, continuità ed il favore del pubblico del Maradona, risultando decisivo in diverse occasioni chiave della stagione. Il suo apporto non si è limitato ai 13 gol e 4 assist: la capacità di far salire la squadra, di tenere palla e di dialogare con i compagni lo ha reso un elemento fondamentale nel sistema di gioco del Napoli. Numeri e prestazioni hanno parlato chiaro, convincendo la società che lo acquisterà a titolo definitivo per altri 44 milioni di euro, per un totale di 50 milioni con i 6 del prestito oneroso.