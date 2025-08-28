Hojlund sempre più vicino! Tmw: Man United e agenti al lavoro per risolvere i dettagli finali

Il Manchester United e l'entourage di Rasmus Hojlund sono al lavoro in queste ore per risolvere gli ultimi dettagli dell'operazione che porterà l'attaccante ex Atalanta a vestire la maglia del Napoli. A riportarlo sono i colleghi di TuttoMercatoWeb.com.

Le parti sono sempre più vicine all'intesa, da definire solo gli ultimi dettagli sull'obbligo di riscatto richiesto dal giocatore per accettare il trasferimento. Mister Conte si prepara ad abbracciare il sostituto di Lukaku infortunato.