Zirkzee-Napoli, svelato il motivo del 'no' dello United

Fabrizio Romano, giornalista, esperto di mercato, ha fatto il punto di mercato attraverso il suo canale YouTube. Ecco la situazione relativa Joshua Zirkzee, attaccante ex Bologna che in Premier trova poco spazio e che proprio per questo motivo potrebbe tornare in Italia a gennaio: "Ad oggi al Manchester United sta giocando molto poco e la squadra ha una sola competizione fino alla fine dell'anno. Se la situazione resta questa fino a gennaio, la possibilità di un ritorno in Italia va considerata.

A gennaio scorso e in estate le squadre ci avevano pensato: c'era la Juventus, il Napoli, l'Inter. Ma il Manchester United e lo stesso Zirkzee hanno sempre chiuso la porta. L'olandese voleva giocarsi le sue carte, la squadra poi gioca con le due punte davanti e per questo Amorim l'ha voluto tenere con sé. Ma attenzione, perché se continua a non giocare la posizione può cambiare. C'è un Mondiale in arrivo e tutto dipenderà dal minutaggio".