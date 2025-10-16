Zirkzee, il Napoli e Conte ringraziano lo United per aver detto no
TuttoNapoli.net
Joshua Zirkzee è finito a fare il comprimario al Manchester United. Ha giocato pochissimo, praticamente mai, e può partire. In estate piaceva al Napoli che ci pensava come sostituto di Lukaku infortunato. Proprio Tmw torna sull'argomento: "E dire che d'estate, i Red Devils hanno detto di no alla sua partenza. Antonio Conte l'avrebbe voluto, gli inglesi hanno optato per Rasmus Hojlund. Conte e il Napoli ringraziano ancora, ça va sans dire. Ma che ne sarà di Zirkzee in estate?", si legge. Ora sono diversi i club interessati all'ex attaccante del Bologna per gennaio.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina Torino-Napoli, le probabili formazioni: tocca a Neres, un ballottaggio per Conte di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
In primo piano
Pierpaolo MatroneSpalletti a 360°: "Via da Napoli perché ADL aveva preso il sopravvento! Una volta disse una cosa inascoltabile..."
Francesco CarboneDe Bruyne dal Belgio: “Conte? Nessuna polemica! A Napoli sto bene, gioco molto e siamo primi!”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scudetto già assegnato, l’infortunio che stravolge la storia, i nuovi intoccabili di Conte e la reazione dei rosiconi anti De Bruyne
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Meriti al Genoa, ma 2T solo noi! Arrivata energia dalla panchina…”
Pierpaolo MatroneGutierrez: "Mai visto vivere il calcio come a Napoli! Richieste Conte? Nulla di nuovo. Sul debutto..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com