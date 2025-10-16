Zirkzee, il Napoli e Conte ringraziano lo United per aver detto no

Joshua Zirkzee è finito a fare il comprimario al Manchester United. Ha giocato pochissimo, praticamente mai, e può partire. In estate piaceva al Napoli che ci pensava come sostituto di Lukaku infortunato. Proprio Tmw torna sull'argomento: "E dire che d'estate, i Red Devils hanno detto di no alla sua partenza. Antonio Conte l'avrebbe voluto, gli inglesi hanno optato per Rasmus Hojlund. Conte e il Napoli ringraziano ancora, ça va sans dire. Ma che ne sarà di Zirkzee in estate?", si legge. Ora sono diversi i club interessati all'ex attaccante del Bologna per gennaio.