Hojlund, via libera Napoli? Sky: il Milan ora va con forza su Boniface
TuttoNapoli.net
Continua la ricerca di un attaccante da parte del Milan, che vuole regalare a Massimiliano Allegri un altro rinforzo per la propria rosa. Nelle ultime ore ha preso sempre più quota (per vari motivi) il nome di Victor Boniface, centravanti del Bayer Leverkusen. Potrebbe anche essere un assist indiretto al Napoli.
Per quanto riguarda invece Rasmus Højlund, i rossoneri sono ancora fermi alla proposta del prestito con diritto di riscatto, con l’ex Atalanta che preferirebbe invece la formula del trasferimento definitivo o del prestito con obbligo. Resta dunque questo il nodo per l’attaccante del Manchester United. Lo riporta Sky Sport.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Le più lette
4 Lista Serie A, con Gutierrez non c'è più posto per over: altre cessioni, gli under e cosa cambia in Champions
Prossima partita
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
In primo piano
FocusLista Serie A, con Gutierrez non c'è più posto per over: altre cessioni, gli under e cosa cambia in Champions
Francesco CarboneRileggi liveConte in conferenza: "Nella lista c'era Ndoye, ma concordo col club! Cantiere aperto, 13 nuovi in due anni. Chi è partito voleva andare. Su KDB..."
Redazione Tutto Napoli.netUfficialeSSC Napoli lancia 'Cafè', la terza maglia 2025-26: foto e dettagli
Davide BarattoFocusGutierrez è tutto ciò che serve al Napoli: i tre grandi pro del terzino scuola Real
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveNapoli-Girona 3-2 (Di Lorenzo 5', De Bruyne 16', 23', Stuani 34', 42'): finisce qui
Antonio NotoUfficialeNapoli-Girona, annunciate le formazioni: c’è Meret e tridente con Neres a sinistra!
Antonio NotoRileggi livePresentazione squadra: rivivi l'evento con le parole di Conte, Di Lorenzo e Oriali
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com