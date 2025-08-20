Hojlund, via libera Napoli? Sky: il Milan ora va con forza su Boniface

di Fabio Tarantino

Continua la ricerca di un attaccante da parte del Milan, che vuole regalare a Massimiliano Allegri un altro rinforzo per la propria rosa. Nelle ultime ore ha preso sempre più quota (per vari motivi) il nome di Victor Boniface, centravanti del Bayer Leverkusen. Potrebbe anche essere un assist indiretto al Napoli.

Per quanto riguarda invece Rasmus Højlund, i rossoneri sono ancora fermi alla proposta del prestito con diritto di riscatto, con l’ex Atalanta che preferirebbe invece la formula del trasferimento definitivo o del prestito con obbligo. Resta dunque questo il nodo per l’attaccante del Manchester United. Lo riporta Sky Sport.