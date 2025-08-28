Hojlund vicino, Elmas non esclude Brescianini, Juanlu in stallo: le ultime di Sky

vedi letture

Nel suo editoriale per Tmw il giornalista Luca Marchetti parla delle ultime mosse di mercato del club azzurro: "Anche il Napoli vive giornate febbrili. Conte aspetta Hojlund e la società è pronta a chiudere, non appena arriverà il via libera definitivo dal Manchester United. Si ragiona sulla natura dell’obbligo di riscatto, legato ora alla qualificazione del Napoli in Champions League. Un obiettivo alla portata degli azzurri per questo si sta ancora discutendo su poter inserire un’altra condizione. Ma anche in questo caso la strada è tracciata.

In parallelo, Elmas è a un passo dal ritorno: prestito oneroso a 2 milioni più bonus (e si sta discutendo proprio di quello), con diritto di riscatto fissato a 17. Una trattativa quasi definita con il Lipsia, che porterebbe al rientro di un giocatore conosciuto e apprezzato a Napoli. Ma gli azzurri potrebbero non fermarsi: resta vivo l’interesse per Brescianini dell’Atalanta, segnale che si vuole aggiungere più qualità possibile alla mediana. Resta in stallo, invece, Juanlu Sanchez del Siviglia".