CdM - Il Torino spara alto per Buongiorno e non accetta contropartite: il prezzo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il primo obiettivo per la difesa da consegnare ad Antonio Conte è senza dubbio Alessandro Buongiorno. Il centrale del Torino è stato uno dei migliori nella stagione che si è appena conclusa e sarebbe il rinforzo ideale per la linea dell'allenatore salentino e per le caratteristiche del suo gioco.

Le ultime arrivano dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il mercato è stato il piatto forte degli incontri romani, il grande obiettivo per la difesa è Alessandro Buongiorno del Torino ma il club granata chiede più di 40 milioni e non accetta contropartite come Ostigard e Simeone per abbassare il prezzo".