Cdm - Osimhen si chiuderà a fine mercato: così il Napoli vuole anticipare Lukaku

Il Napoli non vuole sentirsi prigioniero di Osimhen (ieri ha lasciato Castel di Sangro da solo in taxi) e sta lavorando per prendere Lukaku senza attendere la partenza del nigeriano. Lo racconta il Corriere del Mezzogiorno, sottolineando che Conte vorrebbe Lukaku entro la prima di campionato a Verona e - si legge - si può aspettare al massimo fino a Napoli-Bologna del prossimo 25 agosto.

Il Chelsea ha una rosa piena di esuberi ed il Napoli potrebbe strappare il prestito rinviando magari di un anno l’impegno economico per riscattarlo tra i 25 e i 30 milioni. C'è da sbloccare l'affare Osimhen che però può andare al Paris Saint Germain anche negli ultimi giorni di mercato: "E' fondamentale la cessione di Kolo Muani. Il Chelsea, che ha preso Omorodion e Pedro Neto, entrerebbe in scena solo se il Napoli accettasse il prestito e Osimhen s’abbassasse l’ingaggio, uno scenario destituito di fondamento. Ed il mercato arabo non stuzzica Osimhen, quindi l’unica prospettiva concreta è il Psg".