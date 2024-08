CdS - Accelerata per Lukaku: offerta da 30mln, Conte lo vuole già per il Verona

vedi letture

Il Napoli prova ad accelerare per Romelu Lukaku, prima dell'addio di Victor Osimhen, con un'offerta da 25 milioni più 5 di bonus che il club azzurro ha messo sul piatto già da giorni per convincere gli inglesi a cedere il belga, mentre Big Rom s’allena in disparte con il Chelsea.

Il belga sta aspettando quella chiamata che gli regalerebbe un enorme sorriso, che lo renderebbe felice di ritornare in Italia agli ordini del suo allenatore preferito, Antonio Conte. Magari già in questa settimana, quella che porta all'esordio di Verona. A scriverlo è il Corriere dello Sport.