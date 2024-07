CdS - Brescianini 'bloccato' da Cajuste: Conte l'ha bocciato, serve la cessione

In Trentino, per lui, spese parole di apprezzamento, ma l'idea è che le parti stiano seriamente riflettendo sull'opportunità di continuare insieme

Antonio Conte ha bocciato Jens Cajuste, per questo il Napoli è caldo, caldissimo su Marco Brescianini. Ma bisognerà prima cedere il centrocampista svedese, come scrive il Corriere dello Sport: "Resta da valutare la posizione di Jens Cajuste, soprattutto perché Manna ha intenzione di chiudere anche l'acquisto di Marco Brescianini con il Frosinone, altro uomo valutato 12 milioni con il fiato sul collo dell'Atalanta. Duello interessante. Molto.

Cajuste è arrivato un anno fa dal Reims e tra il ritiro a Dimaro e i primi passi a Castel di Sangro è stato attentamente valutato da Conte. In Trentino, per lui, spese parole di apprezzamento, ma l'idea è che le parti stiano seriamente riflettendo sull'opportunità di continuare insieme".

