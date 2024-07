CdS - Intoppi per Ostigard al Rennes: a che punto è la cessione dell'ex Genoa

Sembrava fatta, chiusa in maniera definitiva, invece per la seconda cessione ufficiale del Napoli - dopo quella di Jesper Lindstrom all'Everton - bisognerà aspettare ancora qualche giorno. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta di un rallentamento per Leo Ostigard al Rennes:

"La prima operazione da definire e ufficializzare, comunque, resta la cessione di Ostigard al Rennes: qualche intoppo ha rallentato la chiusura, ma il Napoli conta di sistemare la questione in tutti i dettagli all'inizio della settimana che comincerà domani. Già: anche il mercato riposa nel weekend. Vecchia regola".

